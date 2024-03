Plus d’une semaine après son coup de sang envers un juge de ligne et sa disqua­li­fi­ca­tion du tournoi de Dubaï, Andrey Rublev, après avoir enfin présenté ses excuses, est revenu sur cet inci­dent fâcheux et pas si surpre­nant compte tenu de son atti­tude souvent explo­sive sur le court.

« Je suis trop dur avec moi‐même, ce n’est pas normal. Je travaille là‐dessus pour trouver un équi­libre et ne pas me détruire. À chaque fois que j’entre sur un court de tennis, je me sens vivant. Mais il y a un gros côté négatif à ça, c’est quand je me laisse emporter par ces émotions. Je perds beau­coup de matches à cause de ça. C’est un peu toxique et ça a un impact sur ma vie quoti­dienne. J’essaie d’ap­prendre à mieux gérer cette passion, c’est‐à‐dire à être moins affecté par les victoires et les défaites. Ne pas monter au septième ciel après les premières, ne pas me détruire après les secondes. J’espère être sur la bonne voie, malgré les rechutes. »