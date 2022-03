Après sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters 1000 d’Indian Wells, Andrey Rublev a tranché dans le tumul­tueux débat du GOAT. Le numéro 7 mondial a choisi Rafael Nadal, qu’il pour­rait retrouver en finale dans le désert californien.

« Rafa est le meilleur de l’his­toire, il peut tout faire. Parfois, il vaut mieux juste s’as­seoir, le regarder jouer et en profiter. L’année dernière, beau­coup s’at­ten­daient à ce qu’il joue l’US Open, mais tout à coup, il s’est désisté. Il a mis un terme à saison. Maintenant, il est de retour, il a gagné un Grand Chelem et il joue ici, puis sur terre battue. Avec lui, on ne sait jamais. Il est capable de tout », a souligné le Russe, admiratif