Dans des propos relayés par le média russe Championnat, avant le début du Masters 1000 d’Indian Wells (5 au 16 mars), Andrey Rublev est revenu avec amer­tume sur sa défaite contre le Français Quentin Halys au premier tour à Dubaï le 25 février dernier, trois jours après son sacre à Doha.

« Il n’y a pas eu d’échec à Dubaï. C’est juste diffi­cile quand vous volez d’un tournoi à l’autre et que vous devez jouer tout de suite dans des condi­tions complè­te­ment diffé­rentes. Quand les condi­tions sont au moins simi­laires, c’est un peu plus facile. Quand vous avez joué trois matches diffi­ciles avec des joueurs de haut niveau en trois sets et que vous prenez l’avion pour jouer tout de suite… On ne peut pas appeler ça un match de tennis (sourires). En plus, l’ad­ver­saire jouait très cool, il servait fort, et je n’ai pas pu faire grand‐chose à la fin. »