Les doutes sont diffi­ciles à effacer pour un joueur de tennis. Andrey Rublev en a toujours mais il a progressé au niveau mental. Il l’a une nouvelle fois prouvé face à Ugo Humbert en 16es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (7−5, 6–3).

« Il a très bien commencé. Il m’a breaké et je me suis dit : ‘Je ne sais pas, ce n’est proba­ble­ment pas mon jour’. Je ne sentais pas très bien la balle au début parce que j’avais joué le premier match de nuit et que les condi­tions étaient complè­te­ment diffé­rentes aujourd’hui. Mais j’ai commencé à me dire que ce n’était pas mon jour, qu’il était meilleur et que c’était tout. J’ai réussi à faire quelques retours, je l’ai fait reculer et j’ai commencé à me sentir plus en confiance. J’ai commencé à mieux jouer. J’ai commencé à mieux servir et à la fin, petit à petit, j’ai pu terminer à un bon niveau », a expliqué le 7e mondial, qui affron­tera Cameron Norrie en huitièmes.