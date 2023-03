Bénéficiaire d’un bye au 1er tour, Holger Rune a ensuite assumé son statut face à Mackenzie McDonald en 32es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (7−5, 6–3). Il a déclaré après sa victoire qu’il n’avait pas plus de pres­sion qu’a­vant malgré son énorme bond au clas­se­ment en un an.

« Honnêtement, je me mets toujours de la pres­sion quand je joue des matches, que je sois 86e ou 8e mondial, ou n’im­porte quelle autre posi­tion. J’ai joué contre Berrettini l’année dernière et même si j’étais 86e, je me suis mis la pres­sion pour gagner et j’ai été très proche de le faire. Il est certain que beau­coup de choses ont changé au cours de l’année et je suis très heureux d’être là où je suis. Mais il y a encore des efforts à faire pour s’améliorer. »

Pour une place en huitièmes, il affron­tera Stanislas Wawrinka, tombeur de Miomir Kecmanovic.