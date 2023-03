S’exprimant pour un média danois quelques jours après sa défaite au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells face à Stan Wawrinka, Holger Rune s’est montré en accord total avec Daniil Medvedev concer­nant l’ex­trême lenteur des courts et des balles en Californie.

« Ici, à Indian Wells, les courts sont non seule­ment extrê­me­ment lents mais les balles sont égale­ment lourdes, ce qui nous oblige presque à jouer un tennis de terre battue dans la tête. C’est complè­te­ment diffé­rent du Mexique (sur le tournoi d’Acapulco), où l’on jouait avec des balles beau­coup plus légères. D’habitude, je suis plutôt doué pour changer de balle, mais là, ça n’a pas très bien fonc­tionné. Je n’ai jamais eu de mordant dans mes coups et le service était étran­ge­ment mort. Maintenant, j’ai hâte de jouer à Miami, qui ressemble plus aux condi­tions mexicaines. »