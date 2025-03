Holger est vrai­ment de retour. Il a dominé en deux manches (6−4, 6–4) Stefanos Tsitispas lors d’un duel de haut‐niveau. Très stable dans son jeu Holger semble retrouver le tennis qu’il avait atteint quand il faisait partie du top 5. Il était 4ème fin 2023. Face au grec qui restait sur une belle série, il a « simple­ment » tenu l’échange tout en étant très agressif.

Holger Rune hits the SHOT OF THE TOURNAMENT against Tsitsipas at Indian wells.



Tweener lob perfec­tion.



Nothing more to say… it doesn’t get much better than that.



🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/ubKnuOYoA9