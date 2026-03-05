Alors que le Masters 1000 d’Indian Wells vient tout juste de débuter, en atten­dant l’en­trée en lice des têtes de séries ce week‐end, Greg Rusedski, dans la dernière émis­sion de son nouveau podcast, Off Court with Greg, a décidé de se mouiller en pronos­ti­quant le futur vain­queur du tournoi dans le tableau masculin.

Et contrai­re­ment à beau­coup d’ob­ser­va­teurs qui préfèrent s’ap­puyer sur la forme actuelle de Carlos Alcaraz, l’an­cien 4e joueur mondial a décidé de miser sur son grand rival, Jannik Sinner. Explications.

« Je parie sur Sinner pour remporter Indian Wells, tout simple­ment parce qu’il n’a pas encore gagné de titre cette année, même si Carlos est le joueur le plus en forme du circuit. Je pense que les condi­tions sont parfaites pour lui. La balle monte haut, elle rebondit, elle vole dans l’air du désert. Ensuite, sur le court, la balle est assez lente, il aura donc suffi­sam­ment de temps. Son problème, c’est que Carlos Alcaraz préfère ces courts. Et c’est la finale que tout le monde attend. Sinner contre Alcaraz, c’est ce qu’on veut voir. Carlos n’a perdu aucun match cette année. Il a été abso­lu­ment brillant. Et Sinner a envie de faire passer un message comme : ‘OK, ne m’ou­bliez pas. C’est juste un petit passage à vide en ce moment’. Je pense qu’il sera de retour en finale. Je pense qu’on aura droit à une un nouveau duel Alcaraz‐Sinner. Ça va se repro­duire à Indian Wells, même s’il y a d’autres joueurs à surveiller, mais je mise sur Sinner pour la victoire. »

