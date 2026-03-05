Alors que le Masters 1000 d’Indian Wells vient tout juste de débuter, en attendant l’entrée en lice des têtes de séries ce week‐end, Greg Rusedski, dans la dernière émission de son nouveau podcast, Off Court with Greg, a décidé de se mouiller en pronostiquant le futur vainqueur du tournoi dans le tableau masculin.
Et contrairement à beaucoup d’observateurs qui préfèrent s’appuyer sur la forme actuelle de Carlos Alcaraz, l’ancien 4e joueur mondial a décidé de miser sur son grand rival, Jannik Sinner. Explications.
« Je parie sur Sinner pour remporter Indian Wells, tout simplement parce qu’il n’a pas encore gagné de titre cette année, même si Carlos est le joueur le plus en forme du circuit. Je pense que les conditions sont parfaites pour lui. La balle monte haut, elle rebondit, elle vole dans l’air du désert. Ensuite, sur le court, la balle est assez lente, il aura donc suffisamment de temps. Son problème, c’est que Carlos Alcaraz préfère ces courts. Et c’est la finale que tout le monde attend. Sinner contre Alcaraz, c’est ce qu’on veut voir. Carlos n’a perdu aucun match cette année. Il a été absolument brillant. Et Sinner a envie de faire passer un message comme : ‘OK, ne m’oubliez pas. C’est juste un petit passage à vide en ce moment’. Je pense qu’il sera de retour en finale. Je pense qu’on aura droit à une un nouveau duel Alcaraz‐Sinner. Ça va se reproduire à Indian Wells, même s’il y a d’autres joueurs à surveiller, mais je mise sur Sinner pour la victoire. »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 15:15