Le séjour de quelque années de Casper Ruud à la Rafa Nadal Academy a visi­ble­ment laissé des traces.

Alors que Toni Nadal milite depuis plus d’une décennie pour un chan­ge­ment de règle au tennis avec notam­ment un passage radical de deux à un seul service, Casper Ruud est allé dans ce sens lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi à Indian Wells.

« Jouer avec un seul service. Ce ne serait pas facile, mais c’est une règle qui pour­rait être modi­fiée. C’est quelque chose qui n’ar­ri­vera évidem­ment pas, mais si cela pouvait changer, j’ai­me­rais nous voir jouer quelques tour­nois avec un seul service et voir ce qui se passe­rait. J’ai l’im­pres­sion que nous aurions plus d’échanges. Parfois, surtout sur un court rapide, il est très facile de garder son service et il n’y a pas d’échanges amusants. Je pense que c’est amusant, même si cela n’en fait pas la bonne réponse. Il y a des gens qui pensent qu’il est amusant de voir des services droits et des échanges plus directs, tout comme pour d’autres joueurs, il est plus confor­table et plus facile de jouer rapi­de­ment de longs échanges. »