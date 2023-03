En confé­rence de presse à Indian Wells, Casper Ruud a répondu à la même ques­tion que celle posée à Daniil Medvedev : qui de Rafael Nadal et Novak Djokovic est le joueur le plus diffi­cile à affronter sur sa surface favorite ?

« Je n’en­lève rien à Novak parce que chaque fois que c’est impor­tant sur un court dur, il se montre à la hauteur, il peut vous breaker et vous emmener dans des rallyes irréels mais contre Rafa sur terre battue, je ne savais pas quoi faire et je n’avais aucune chance. Jouer à Roland‐Garros en trois sets gagnants contre lui est vrai­ment diffi­cile. Il met énor­mé­ment d’effet et vous enferme dans un coin… Vous avez l’im­pres­sion d’être dans son jardin. Pour moi, ils font partie des adver­saires les plus diffi­ciles que j’ai jamais joués », a déclaré le double fina­liste en Grand Chelem, qui n’a jamais battu l’Espagnol et le Serbe. Il a perdu deux fois contre Rafa et quatre fois contre Nole.