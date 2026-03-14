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Sabalenka allume Medvedev : « S« il avait gagné le point, il n’au­rait proba­ble­ment pas demandé la vidéo. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder »

Par
Laurent Trupiano
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Aryna qui s’est quali­fiée pour la finale qu’elle jouera face à Rybakina s’est invitée au débat concer­nant l’af­faire liée au match entre Medvedev et Draper. La Biélorusse n’a pas mâché ses mots. Elle pense sans le dire que Daniil a tout simple­ment « triché »

« Je ne pense pas que cela ait autant dérangé Daniil. Ce qui me dérange vrai­ment, c’est qu’il soit possible de terminer le point avant de demander une révi­sion. Parce que s’il a réel­le­ment été dérangé, alors il devrait s’ar­rêter immé­dia­te­ment et demander la révi­sion vidéo. C’est comme si, s’il avait remporté ce point, il n’au­rait proba­ble­ment pas demandé la révi­sion vidéo. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder ; s’il a été dérangé, alors il devrait demander direc­te­ment la révi­sion vidéo »

Publié le samedi 14 mars 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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