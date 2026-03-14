Aryna qui s’est qualifiée pour la finale qu’elle jouera face à Rybakina s’est invitée au débat concernant l’affaire liée au match entre Medvedev et Draper. La Biélorusse n’a pas mâché ses mots. Elle pense sans le dire que Daniil a tout simplement « triché »
« Je ne pense pas que cela ait autant dérangé Daniil. Ce qui me dérange vraiment, c’est qu’il soit possible de terminer le point avant de demander une révision. Parce que s’il a réellement été dérangé, alors il devrait s’arrêter immédiatement et demander la révision vidéo. C’est comme si, s’il avait remporté ce point, il n’aurait probablement pas demandé la révision vidéo. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder ; s’il a été dérangé, alors il devrait demander directement la révision vidéo »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 08:10