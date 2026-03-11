Accueil ATP ATP - Indian Wells

Sabalenka, après sa victoire contre Osaka : « Il vaut mieux laisser ces choses‐là en dehors du court »

Australian Open - Melbourne - 19�12025

En huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells, Aryna Sabalenka et Naomi Osaka s’af­fron­taient dans un duel de quadruples lauréate en Grand Chelem. 

En confé­rence de presse après sa victoire en deux sets (6−2, 6–4), la numéro 1 mondiale actuelle, Sabalenka, a expliqué ne pas avoir abordé ce match diffé­rem­ment des autres. 

Q. Avez‐vous ressenti une pres­sion supplé­men­taire avant ce match, étant donné que vous jouiez contre quel­qu’un qui a égale­ment remporté quatre titres du Grand Chelem et qui a égale­ment été numéro 1 mondiale ?

ARYNA SABALENKA : Pas vrai­ment. Je ne pense pas à ce genre de choses avant un match. Je me concentre simple­ment sur moi‐même, sur ma stra­tégie de jeu, et c’est ce que m’a appris l’ex­pé­rience : il vaut mieux laisser ces choses‐là en dehors du court de tennis, et aller sur le terrain pour donner le meilleur de soi‐même. C’est ce sur quoi je me concentre.

Pour une place dans le dernier carré du tournoi cali­for­nien, la Biélorusse affron­tera la jeune cana­dienne Victoria Mboko (10e mondiale). 

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 14:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

