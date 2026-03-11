En huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells, Aryna Sabalenka et Naomi Osaka s’af­fron­taient dans un duel de quadruples lauréate en Grand Chelem.

En confé­rence de presse après sa victoire en deux sets (6−2, 6–4), la numéro 1 mondiale actuelle, Sabalenka, a expliqué ne pas avoir abordé ce match diffé­rem­ment des autres.

Q. Avez‐vous ressenti une pres­sion supplé­men­taire avant ce match, étant donné que vous jouiez contre quel­qu’un qui a égale­ment remporté quatre titres du Grand Chelem et qui a égale­ment été numéro 1 mondiale ?

ARYNA SABALENKA : Pas vrai­ment. Je ne pense pas à ce genre de choses avant un match. Je me concentre simple­ment sur moi‐même, sur ma stra­tégie de jeu, et c’est ce que m’a appris l’ex­pé­rience : il vaut mieux laisser ces choses‐là en dehors du court de tennis, et aller sur le terrain pour donner le meilleur de soi‐même. C’est ce sur quoi je me concentre.

Pour une place dans le dernier carré du tournoi cali­for­nien, la Biélorusse affron­tera la jeune cana­dienne Victoria Mboko (10e mondiale).