En huitièmes de finale du WTA 1000 d’Indian Wells, Aryna Sabalenka et Naomi Osaka s’affrontaient dans un duel de quadruples lauréate en Grand Chelem.
En conférence de presse après sa victoire en deux sets (6−2, 6–4), la numéro 1 mondiale actuelle, Sabalenka, a expliqué ne pas avoir abordé ce match différemment des autres.
Q. Avez‐vous ressenti une pression supplémentaire avant ce match, étant donné que vous jouiez contre quelqu’un qui a également remporté quatre titres du Grand Chelem et qui a également été numéro 1 mondiale ?
ARYNA SABALENKA : Pas vraiment. Je ne pense pas à ce genre de choses avant un match. Je me concentre simplement sur moi‐même, sur ma stratégie de jeu, et c’est ce que m’a appris l’expérience : il vaut mieux laisser ces choses‐là en dehors du court de tennis, et aller sur le terrain pour donner le meilleur de soi‐même. C’est ce sur quoi je me concentre.
Pour une place dans le dernier carré du tournoi californien, la Biélorusse affrontera la jeune canadienne Victoria Mboko (10e mondiale).
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 14:57