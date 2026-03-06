Sports Illustrated, magazine mythique aux Etats‐Unis est allé à la rencontre de Sam Querrey et Brad Gilbert pour évoquer la situation du tennis d’aujourd’hui et notamment la suprématie de Sinner et Alcaraz sur le circuit. Sam qui suit cela de très près notamment pour être cohérent lors de ses prises de parole dans son Podcast est tout à fait catégorique. D’ailleurs son analyse ne fait que confirmer ce que pense les autres champions de la même génération.
« L’écart entre Alcaraz et Sinner et le reste du peloton est bien plus important qu’entre Federer, Nadal, Djokovic et le reste du peloton. Le fossé qu’ils ont creusé est sans doute le plus grand jamais vu »
Le souci est de savoir si effectivement sit ce sont Sinner et Alcaraz qui sont trop forts ou si c’est la concurrence qui est trop faible. On pencherait plus pour l’option de la concurrence tant il semble que ce soit très inégal au fil des semaines comme l’a prouvé le début de saison.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 09:16