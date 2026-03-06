Accueil ATP ATP - Indian Wells

Sam Querrey : « L'écart entre Alcaraz et Sinner et le reste des joueurs est bien plus impor­tant à l'époque qu'entre Federer, Nadal, Djokovic et le reste du peloton »

Par
Jean Muller
-
282
16/11/2025

Sports Illustrated, maga­zine mythique aux Etats‐Unis est allé à la rencontre de Sam Querrey et Brad Gilbert pour évoquer la situa­tion du tennis d’au­jourd’hui et notam­ment la supré­matie de Sinner et Alcaraz sur le circuit. Sam qui suit cela de très près notam­ment pour être cohé­rent lors de ses prises de parole dans son Podcast est tout à fait caté­go­rique. D’ailleurs son analyse ne fait que confirmer ce que pense les autres cham­pions de la même géné­ra­tion.

« L’écart entre Alcaraz et Sinner et le reste du peloton est bien plus impor­tant qu’entre Federer, Nadal, Djokovic et le reste du peloton. Le fossé qu’ils ont creusé est sans doute le plus grand jamais vu »

Le souci est de savoir si effec­ti­ve­ment sit ce sont Sinner et Alcaraz qui sont trop forts ou si c’est la concur­rence qui est trop faible. On penche­rait plus pour l’op­tion de la concur­rence tant il semble que ce soit très inégal au fil des semaines comme l’a prouvé le début de saison.

Publié le vendredi 6 mars 2026 à 09:16

A propos de l’auteur

Jean Muller

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

