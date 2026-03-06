On ne peut pas dire que le nouveau coach de Carlitos soit un grand communicant. Il reste dans l’ombre de son champion, il fait son travail sans en ajouter, il est calme dans sa box et on a tendance à penser qu’il essaye de se faire le plus discret possible.
Alors que certains doutaient un peu de ses capacités à remplacer Juan Carlos Ferrero, Sergio fait plus que remplir son contrat vu le niveau affiché par son joueur depuis le début de la saison.
Carlitos semble imbattable et faire encore plus peur que par le passé. S’exprimant dans un média espagnol, Sergio a donc fini par parler expliquant quel était vraiment l’objectif de son poulain.
« J’ai été motivé par la possibilité d’entraîner un numéro 1 mondial après 30 ans dans la profession. Pendant la pré‐saison, Carlos a montré un engagement total, a prêté une grande attention et intensité aux entraînements et a conservé une attitude très positive à tout moment, prêt à écouter et à se laisser aider. Le défi serait de remporter les quatre Grands Chelems cette année. C’est ambitieux, mais possible »
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 08:10