On ne peut pas dire que le nouveau coach de Carlitos soit un grand commu­ni­cant. Il reste dans l’ombre de son cham­pion, il fait son travail sans en ajouter, il est calme dans sa box et on a tendance à penser qu’il essaye de se faire le plus discret possible.

Alors que certains doutaient un peu de ses capa­cités à remplacer Juan Carlos Ferrero, Sergio fait plus que remplir son contrat vu le niveau affiché par son joueur depuis le début de la saison.

Carlitos semble imbat­table et faire encore plus peur que par le passé. S’exprimant dans un média espa­gnol, Sergio a donc fini par parler expli­quant quel était vrai­ment l’ob­jectif de son poulain.



« J’ai été motivé par la possi­bi­lité d’en­traîner un numéro 1 mondial après 30 ans dans la profes­sion. Pendant la pré‐saison, Carlos a montré un enga­ge­ment total, a prêté une grande atten­tion et inten­sité aux entraî­ne­ments et a conservé une atti­tude très posi­tive à tout moment, prêt à écouter et à se laisser aider. Le défi serait de remporter les quatre Grands Chelems cette année. C’est ambi­tieux, mais possible »