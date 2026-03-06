On ne peut pas dire que le nouveau coach de Carlitos soit un grand commu­ni­cant. Il reste dans l’ombre de son cham­pion, fait son travail sans en rajouter tout en essayant de se faire le plus discret possible.

Alors que certains doutaient un peu de ses capa­cités à remplacer Juan Carlos Ferrero, Samuel fait plus que remplir son contrat vu le niveau affiché par son joueur depuis le début de la saison.

Carlitos semble imbat­table et fait encore plus peur que par le passé. S’exprimant dans un média espa­gnol, Samuel Lopez a donc fini par parler, expli­quant quel était vrai­ment l’ob­jectif de son poulain en 2026.

« J’ai été motivé par la possi­bi­lité d’en­traîner un numéro 1 mondial après 30 ans dans la profes­sion. Pendant la pré‐saison, Carlos a montré un enga­ge­ment total, a prêté une grande atten­tion aux entraî­ne­ments et a conservé une atti­tude très posi­tive à tout moment, prêt à écouter et à se laisser aider (…) Le défi serait de remporter les quatre Grands Chelems cette année. C’est ambi­tieux, mais possible. »