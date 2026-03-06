On ne peut pas dire que le nouveau coach de Carlitos soit un grand communicant. Il reste dans l’ombre de son champion, fait son travail sans en rajouter tout en essayant de se faire le plus discret possible.
Alors que certains doutaient un peu de ses capacités à remplacer Juan Carlos Ferrero, Samuel fait plus que remplir son contrat vu le niveau affiché par son joueur depuis le début de la saison.
Carlitos semble imbattable et fait encore plus peur que par le passé. S’exprimant dans un média espagnol, Samuel Lopez a donc fini par parler, expliquant quel était vraiment l’objectif de son poulain en 2026.
« J’ai été motivé par la possibilité d’entraîner un numéro 1 mondial après 30 ans dans la profession. Pendant la pré‐saison, Carlos a montré un engagement total, a prêté une grande attention aux entraînements et a conservé une attitude très positive à tout moment, prêt à écouter et à se laisser aider (…) Le défi serait de remporter les quatre Grands Chelems cette année. C’est ambitieux, mais possible. »
