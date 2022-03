Et de 18 victoires d’af­filée pour Rafael Nadal !

Comme lors de ses deux matchs précé­dents, le 4e joueur mondial n’a pas déve­loppé son meilleur tennis ce mercredi mais il s’en est une nouvelle fois sorti face au local Reilly Opelka, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Si l’on pouvait logi­que­ment penser que l’Espagnol risquait d’être mis en diffi­culté par le 17e joueur mondial, qui n’a cessé de progresser ces derniers mois, cela s’est vérifié dès le premier set où il a dû attendre le jeu décisif pour enlever une première manche très serrée.

En contrôle, Rafa dérou­lait sur ses jeux de service avant de connaître un inat­tendu trou d’air à 2–2 dans le deuxième set, offrant sur un plateau le break à Opelka qui n’en deman­dait pas tant. À deux doigts du double break alors qu’il commen­çait à se frapper la tête après une volée tota­le­ment inutile étant donné que la balle semblait sortir de plusieurs mètres, Rafa retrou­vait ses esprits à temps pour revenir à 3–4 et fina­le­ment récu­pérer son bien sur le jeu suivant face à adver­saire visi­ble­ment tendu.

Nouveau tie‐break donc dans ce duel accroché et équi­libré et nouveau succès de Nadal qui, comme lors du premier set, a fait parler toute son expé­rience et sa malice dans l’échange avec notam­ment un slice parti­cu­liè­re­ment déran­geant pour les 2,11 m de l’Américain.

Rafael Nadal s’im­pose donc, 7–6(3), 7–6(5) après 2h10, et rejoint un certain Nick Kyrgios en quarts de finale qui a béné­ficié du retrait de Jannik Sinner. Un duel forcé­ment très attendu au vu du carac­tère tota­le­ment opposé des deux joueurs.