Accueil ATP ATP - Indian Wells

« Sans Novak Djokovic, des soirées comme celle‐ci seraient impen­sables. Le jour où il ne sera plus là, il nous manquera à tous. Oui, à toi aussi, même si tu ne le sais pas encore », explique José Moron

Par
Thomas S
-
328

S’il a fini par s’in­cliner au terme d’un nouveau match mara­thon face à Jack Draper, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells cette nuit, Novak Djokovic continue d’écrire sa légende, à bientôt 39 ans, en faisant plus que riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde.

Un mois et demi après sa victoire reten­tis­sante face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, le Serbe est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour tous les joueurs du monde, profes­sion­nels et amateurs, et un véri­table cadeau pour les fans, comme l’a juste­ment rappelé notre confrère espa­gnol, José Moron. 

« Quand l’autre jour je vous disais que c’était un CADEAU que Djokovic soit toujours en acti­vité, c’était pour des moments comme celui‐ci. Sans lui, des nuits pareilles sont impen­sables. Le jour où il ne sera plus là, il nous manquera à TOUS. Oui, toi aussi, même si tu ne le sais pas encore. »

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.