S’il a fini par s’in­cliner au terme d’un nouveau match mara­thon face à Jack Draper, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells cette nuit, Novak Djokovic continue d’écrire sa légende, à bientôt 39 ans, en faisant plus que riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde.

Un mois et demi après sa victoire reten­tis­sante face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, le Serbe est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour tous les joueurs du monde, profes­sion­nels et amateurs, et un véri­table cadeau pour les fans, comme l’a juste­ment rappelé notre confrère espa­gnol, José Moron.

Cuando el otro día os decía que era un REGALO que Djokovic siguiera en activo era por cosas como esta.



Sin él, noches así son impen­sables.



El día que no esté, TODOS le echa­remos de menos. Sí, tú también, aunque todavía no lo sepas. pic.twitter.com/cj20CtZyLd — José Morón (@jmgmoron) March 12, 2026

« Quand l’autre jour je vous disais que c’était un CADEAU que Djokovic soit toujours en acti­vité, c’était pour des moments comme celui‐ci. Sans lui, des nuits pareilles sont impen­sables. Le jour où il ne sera plus là, il nous manquera à TOUS. Oui, toi aussi, même si tu ne le sais pas encore. »