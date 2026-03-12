S’il a fini par s’incliner au terme d’un nouveau match marathon face à Jack Draper, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells cette nuit, Novak Djokovic continue d’écrire sa légende, à bientôt 39 ans, en faisant plus que rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde.
Un mois et demi après sa victoire retentissante face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, le Serbe est une véritable source d’inspiration pour tous les joueurs du monde, professionnels et amateurs, et un véritable cadeau pour les fans, comme l’a justement rappelé notre confrère espagnol, José Moron.
Cuando el otro día os decía que era un REGALO que Djokovic siguiera en activo era por cosas como esta.— José Morón (@jmgmoron) March 12, 2026
Sin él, noches así son impensables.
El día que no esté, TODOS le echaremos de menos. Sí, tú también, aunque todavía no lo sepas. pic.twitter.com/cj20CtZyLd
« Quand l’autre jour je vous disais que c’était un CADEAU que Djokovic soit toujours en activité, c’était pour des moments comme celui‐ci. Sans lui, des nuits pareilles sont impensables. Le jour où il ne sera plus là, il nous manquera à TOUS. Oui, toi aussi, même si tu ne le sais pas encore. »
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 15:45