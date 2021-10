Denis Shapovalov est une véri­table énigme. Pour l’ins­tant inca­pable de faire preuve d’un minimum de régu­la­rité sur plusieurs semaines malgré un talent qui saute aux yeux, le Canadien affirme pour­tant qu’il a tota­le­ment changé cette année et ce depuis sa demi‐finale disputée à Wimbledon face au futur lauréat Novak Djokovic.

Pourtant, depuis ce parcours, le 22e mondial a une énième fois calé, affi­chant un bilan indigne de son rang et de son poten­tiel : seule­ment trois victoires pour six défaites.

Interrogé lors de la confé­rence de presse d’avant tournoi, Denis a préféré posi­tiver, quitte à se voiler un peu la face : « Ça fait un moment depuis la dernière édition. C’est un peu bizarre de revenir ici parce que c’est un peu là où tout a commencé. J’ai l’im­pres­sion d’être un joueur complè­te­ment diffé­rent cette année, j’ai beau­coup plus d’ex­pé­rience et je suis beau­coup plus détendu sur le court. Je sais donc exac­te­ment ce que je dois attendre de moi et je suis globa­le­ment satis­fait de la façon dont j’ai pu évoluer depuis que tout s’est arrêté à cause de la pandémie. »