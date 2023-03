Invité de « Players’ Voice » sur Eurosport, Ben Shelton a parlé de son carac­tère et de son style de jeu en refu­sant de se ranger dans la caté­gorie des « showman ». L’espoir améri­cain, quart de fina­liste du dernier Open d’Australie, a préféré citer un certain Rafael Nadal comme référence.

« Nick Kyrgios ou Gaël Monfils ne sont pas des réfé­rences pour moi à cet égard. Je ne pense pas que j’es­saie d’être un showman. J’essaie juste de jouer au plus haut niveau possible, quel qu’il soit. Je ne suis pas là pour essayer d’être ce gars ‘flashy’ qui essaye des coups de folie. Je suis vrai­ment concentré sur mon tennis et j’es­saie de concourir au plus haut niveau. Je dirais que la personne qui m’ins­pi­rait, c’était Rafael Nadal même si nous avons diffé­rentes manières de nous exprimer sur le court. »

Vainqueur de Fabio Fognini pour son entrée en lice au Masters 1000 d’Indian Wells, le 41e mondial va affronter le tenant du titre Taylor Fritz au 2e tour. Un choc 100% améri­cain très attendu.