Lors du média day, Jannik Sinner a été interrogé au sujet du travail de son équipementier Nike. S’il a vante les mérites de la société américaine, il a aussi sortit une théorie assez étrange concernant ses crampes.
« Honnêtement, je pense que Nike fait un travail incroyable, car ils ont tellement d’athlètes et tellement de choses différentes à prendre en compte, mais en même temps, j’aime ce que je porte. Il s’agissait plutôt de ne pas porter de couleurs trop sombres à cause du soleil. J’ai eu quelques problèmes avec Spizzirri (Victoire à l’Open d’Australie en 4 sets au 3ème tour) à certains moments, j’avais des crampes, et nous avons réalisé que je portais des couleurs assez sombres, c’est pourquoi nous avons un peu changé pour du blanc. Écoutez, nous changeons tellement souvent de tenues tout au long de l’année. En gros, tous les deux tournois, nous avons de nouvelles tenues, donc ce n’est pas facile non plus d’avoir toujours quelque chose qui soit parfait sur le court, mais en même temps, je pense qu’il y a une grande équipe derrière pour créer de superbes tenues. Nous allons donc nous impliquer davantage l’année prochaine, mais en même temps, je pense qu’ils font un excellent travail »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 08:10