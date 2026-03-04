Lors du média day, Jannik Sinner a été inter­rogé au sujet du travail de son équi­pe­men­tier Nike. S’il a vante les mérites de la société améri­caine, il a aussi sortit une théorie assez étrange concer­nant ses crampes.

« Honnêtement, je pense que Nike fait un travail incroyable, car ils ont telle­ment d’ath­lètes et telle­ment de choses diffé­rentes à prendre en compte, mais en même temps, j’aime ce que je porte. Il s’agis­sait plutôt de ne pas porter de couleurs trop sombres à cause du soleil. J’ai eu quelques problèmes avec Spizzirri (Victoire à l’Open d’Australie en 4 sets au 3ème tour) à certains moments, j’avais des crampes, et nous avons réalisé que je portais des couleurs assez sombres, c’est pour­quoi nous avons un peu changé pour du blanc. Écoutez, nous chan­geons telle­ment souvent de tenues tout au long de l’année. En gros, tous les deux tour­nois, nous avons de nouvelles tenues, donc ce n’est pas facile non plus d’avoir toujours quelque chose qui soit parfait sur le court, mais en même temps, je pense qu’il y a une grande équipe derrière pour créer de superbes tenues. Nous allons donc nous impli­quer davan­tage l’année prochaine, mais en même temps, je pense qu’ils font un excellent travail »