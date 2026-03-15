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Sinner, après avoir surclassé Zverev : « Je vais jouer ma première finale ici, cela me donnera confiance pour Miami parce que je veux terminer la saison sur dur de la meilleure façon possible »

Par
Jean Muller
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Interrogé avant l’issue du match entre Medvedev et Alcaraz, Jannik Sinner qui avait encore dominé faci­le­ment Alexandre Zverev (6−2, 6–4) a expliqué que Daniil ou Carlos, le combat serait dificiile.

« Si c’est Carlos, on se connaît très bien. J’ai perdu contre lui lors des deux demi‐finales que j’ai jouées. C’est donc toujours un match très diffi­cile, mais aussi très inté­res­sant. Vous savez, j’ai l’im­pres­sion que, de toute façon, que vous gagniez ou que vous perdiez, vous sortez d’un match en sachant sur quoi vous devez travailler. En même temps, si c’est Daniil, vous savez, c’est un scénario très simi­laire, car il a été, par le passé, un joueur qui m’a beau­coup fait progresser. Vous savez, j’ai dû aussi changer mon style de jeu.De toute façon, quel que soit mon adver­saire en finale, ce sera un match très, très diffi­cile. Mais voilà, jouer une finale ici pour la première fois, c’est très impor­tant pour moi. Cela me donnera confiance pour Miami et, vous savez, je veux terminer la saison sur dur de la meilleure façon possible. Ensuite, une nouvelle saison commen­cera avec la terre battue. Je suis très concentré sur demain, et on verra bien »

Publié le dimanche 15 mars 2026 à 08:41

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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