Interrogé avant l’issue du match entre Medvedev et Alcaraz, Jannik Sinner qui avait encore dominé facilement Alexandre Zverev (6−2, 6–4) a expliqué que Daniil ou Carlos, le combat serait dificiile.
« Si c’est Carlos, on se connaît très bien. J’ai perdu contre lui lors des deux demi‐finales que j’ai jouées. C’est donc toujours un match très difficile, mais aussi très intéressant. Vous savez, j’ai l’impression que, de toute façon, que vous gagniez ou que vous perdiez, vous sortez d’un match en sachant sur quoi vous devez travailler. En même temps, si c’est Daniil, vous savez, c’est un scénario très similaire, car il a été, par le passé, un joueur qui m’a beaucoup fait progresser. Vous savez, j’ai dû aussi changer mon style de jeu.De toute façon, quel que soit mon adversaire en finale, ce sera un match très, très difficile. Mais voilà, jouer une finale ici pour la première fois, c’est très important pour moi. Cela me donnera confiance pour Miami et, vous savez, je veux terminer la saison sur dur de la meilleure façon possible. Ensuite, une nouvelle saison commencera avec la terre battue. Je suis très concentré sur demain, et on verra bien »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 08:41