Benjamin Bonzi, parmi les deux derniers survi­vants côté trico­lore dans le désert cali­for­nien, avec Gaël Monfils, va défier le 10e joueur mondial : Jannik Sinner. Les deux joueurs se sont affrontés une fois, au 2e tour de Roland‐Garros 2020. L’Italien s’était imposée 6–2, 6–4, 6–4.

Dans un petit entre­tien accordé à Ubitennis, Sinner a analysé le jeu de son adver­saire qu’il redoute. « C’est un joueur coriace. Son revers est à plat et son service est plutôt solide. Ce sera un match diffé­rent qu’à Paris. Je vais essayer de me préparer de la meilleure façon. »

Le Français, lui, entend rééditer la même perfor­mance que contre le compa­triote de Sinner, Lorenzo Sonego, qu’il a battu au 2e tour après avoir sorti Arthur Rinderknech pour son entrée en lice. « À moi de le faire sortir de sa zone de confort. Ça sera la même approche que samedi (contre Sonego, ndlr). Si j’ar­rive à me concen­trer sur moi, à faire ce qu’il faut dans ma tête et dans mon jeu, on verra ce qu’il se passe », a expliqué Benjamin Bonzi, en grande confiance avant ce 3e tour programmé dans la nuit de lundi à mardi.