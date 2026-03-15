Intraitable depuis ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il n’a toujours pas perdu le moindre set, Jannik Sinner, opposé à Daniil Medvedev en finale ce dimanche (pas avant 22h, heure française), a évoqué en conférence de presse les conditions de jeu très particulières sur ce tournoi.
Des conditions qu’il a pris le temps d’appréhender en se rendant très tôt dans le désert californien. Un choix payant même si l’Italien ne semble pas particulièrement emballé par ce court si particulier.
« La balle rebondit beaucoup. Je pense que ce court est assez unique. On n’en voit pas beaucoup comme ça dans les autres tournois », a déclaré l’Italien avant d’évoquer ses principaux axes de progression. « J’essaie d’améliorer un peu mon service, et jusqu’à présent, ça a très bien fonctionné. Il y a deux cas de figure. Avec des balles neuves, c’est assez rapide, et avec des balles usées, c’est un peu plus lent. Elles ne rebondissent plus autant. À un certain moment, c’est vraiment un jeu de placement où l’on essaie de se positionner sur le court, et je pense que c’est un peu la clé principale sur cette surface. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 17:17