Intraitable depuis ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il n’a toujours pas perdu le moindre set, Jannik Sinner, opposé à Daniil Medvedev en finale ce dimanche (pas avant 22h, heure fran­çaise), a évoqué en confé­rence de presse les condi­tions de jeu très parti­cu­lières sur ce tournoi.

Des condi­tions qu’il a pris le temps d’ap­pré­hender en se rendant très tôt dans le désert cali­for­nien. Un choix payant même si l’Italien ne semble pas parti­cu­liè­re­ment emballé par ce court si particulier.

« La balle rebondit beau­coup. Je pense que ce court est assez unique. On n’en voit pas beau­coup comme ça dans les autres tour­nois », a déclaré l’Italien avant d’évo­quer ses prin­ci­paux axes de progres­sion. « J’essaie d’améliorer un peu mon service, et jusqu’à présent, ça a très bien fonc­tionné. Il y a deux cas de figure. Avec des balles neuves, c’est assez rapide, et avec des balles usées, c’est un peu plus lent. Elles ne rebon­dissent plus autant. À un certain moment, c’est vrai­ment un jeu de place­ment où l’on essaie de se posi­tionner sur le court, et je pense que c’est un peu la clé prin­ci­pale sur cette surface. »