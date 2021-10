Jannik Sinner parle de prendre les matchs un par un, mais l’on sait que l’Italien rêve de pouvoir défendre ses chances chez lui, à Turin, à l’oc­ca­sion du Masters. Après son succès à Sofia, il est dans une très bonne dyna­mique et semble fin prêt pour disputer cette course effrénée.

« Franchement, je ne me sens pas fatigué. Après Sofia, j’ai eu presque une semaine pour me préparer et aujourd’hui (dimanche) j’ai joué un excellent match contre un adver­saire diffi­cile (victoire face à l’Australien Millman, 6–2, 6–2, NDLR). Concernant Turin, j’ai décidé de ne pas y penser, de me concen­trer sur le présent, c’est la meilleure façon selon moi d’y arriver. »

Au prochain tour, Jannik sera opposé à John Isner. L’Américain mène d’ailleurs une victoire à rien face à l’Italien grâce à un succès en trois manches à Cincinnati cet été.