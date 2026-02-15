On le sait le Masters1000 californien est une date particulière dans le calendrier.
Premièrement les joueurs s’y sentent très bien, il y a beaucoup d’espace et tout est réuni pour qu’ils soient dans les meilleurs conditions possibles.
D’autre part, c’est souvent à Indian Wells que les meilleurs profitent de cet évènement pour remplir des missions marketing comme les shooting photo avec leurs partenaires.
World No. 2 Jannik Sinner is signed up to play doubles at Indian Wells with No. 67 Reilly Opelka.— Parsa (@Parsa_Nemati) February 14, 2026
The Italian‐American duo won the Atlanta Open doubles title in 2021 & were set to reunite in Miami the following year before Opelka withdrew due to injury.
Entry deadline : Feb. 16. pic.twitter.com/yJDdBNbytG
Cette bonne ambiance favorise aussi l’engagement de paires de double assez étonnante, ce qui rend le tournoi assez attractif.
Cette année ne devrait pas changer la donne puisque la paire Sinner/Opelka est annoncée.
On a du mal à comprendre le choix de Jannik sauf s’il veut encore améliorer son service.
L’information n’a pas encore été officialisée mais la dead line du tournoi est fixé au lundi 16 Février, on va donc vite le savoir.
Publié le dimanche 15 février 2026 à 11:10