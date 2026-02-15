AccueilATPATP - Indian WellsSinner fait vraiment un drôle de choix pour Indian Wells !
Sinner fait vrai­ment un drôle de choix pour Indian Wells !

On le sait le Masters1000 cali­for­nien est une date parti­cu­lière dans le calendrier. 

Premièrement les joueurs s’y sentent très bien, il y a beau­coup d’es­pace et tout est réuni pour qu’ils soient dans les meilleurs condi­tions possibles. 

D’autre part, c’est souvent à Indian Wells que les meilleurs profitent de cet évène­ment pour remplir des missions marke­ting comme les shoo­ting photo avec leurs partenaires.

Cette bonne ambiance favo­rise aussi l’en­ga­ge­ment de paires de double assez éton­nante, ce qui rend le tournoi assez attractif. 

Cette année ne devrait pas changer la donne puisque la paire Sinner/Opelka est annoncée.

On a du mal à comprendre le choix de Jannik sauf s’il veut encore améliorer son service. 

L’information n’a pas encore été offi­cia­lisée mais la dead line du tournoi est fixé au lundi 16 Février, on va donc vite le savoir.

dimanche 15 février 2026 à 11:10

