On le sait le Masters1000 cali­for­nien est une date parti­cu­lière dans le calendrier.

Premièrement les joueurs s’y sentent très bien, il y a beau­coup d’es­pace et tout est réuni pour qu’ils soient dans les meilleurs condi­tions possibles.

D’autre part, c’est souvent à Indian Wells que les meilleurs profitent de cet évène­ment pour remplir des missions marke­ting comme les shoo­ting photo avec leurs partenaires.

World No. 2 Jannik Sinner is signed up to play doubles at Indian Wells with No. 67 Reilly Opelka.



The Italian‐American duo won the Atlanta Open doubles title in 2021 & were set to reunite in Miami the follo­wing year before Opelka with­drew due to injury.



Entry dead­line : Feb. 16. pic.twitter.com/yJDdBNbytG — Parsa (@Parsa_Nemati) February 14, 2026

Cette bonne ambiance favo­rise aussi l’en­ga­ge­ment de paires de double assez éton­nante, ce qui rend le tournoi assez attractif.

Cette année ne devrait pas changer la donne puisque la paire Sinner/Opelka est annoncée.

On a du mal à comprendre le choix de Jannik sauf s’il veut encore améliorer son service.

L’information n’a pas encore été offi­cia­lisée mais la dead line du tournoi est fixé au lundi 16 Février, on va donc vite le savoir.