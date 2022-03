Récemment séparé de son mentor et désor­mais ex‐entraîneur, Riccardo Piatti, après sept années de colla­bo­ra­tion fruc­tueuse, Jannik Sinner a décidé de prendre sa carrière en main avec un nouveau coach, Simone Vagnozzi.

Vainqueur du Serbe Djere (6–3, 6–3) ce samedi au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, le 10e joueur mondial est revenu sur l’im­por­tance de visionner des matchs pour progresser, en direct ou en vidéo.

« En général, j’aime regarder les matchs, et le direct c’est mieux parce qu’à la télé tu regardes mais tu comprends un peu moins. Si vous êtes sur place, vous voyez mieux s’il y a du vent, s’il y a du soleil, les condi­tions en dehors du tennis. Je regarde aussi mes matchs évidem­ment, surtout ceux que j’ai perdus, je fais plus d’ana­lyses vidéo qu’a­vant. Mais ce n’est qu’une partie, l’autre partie consiste à jouer et à tester ce sur quoi nous travaillons, c’est un tout. Et aujourd’hui (samedi, ndlr), tout cela a fonctionné. »