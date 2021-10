D’abord favo­risé par le forfait de John Isner, son adver­saire au troi­sième tour, Jannik Sinner a fina­le­ment été handi­capé par cette absence de match. Moins en rythme, le jeune italien a subi la loi du local Taylor Fritz (4–6, 3–6), tombeur de Matteo Berrettini au tour précédent.

Malgré la confiance de son équipe et de son entraî­neur, Riccardo Piatti, Jannik n’est jamais parvenu à déve­lopper son jeu : « Mon équipe avait l’im­pres­sion que je me sentais bien ; au lieu de cela les sensa­tions n’étaient vrai­ment pas bonnes aujourd’hui sur le court. J’ai senti que j’étais sur la balle au mauvais moment, j’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions et j’ai essayé, mais je n’avais pas un senti­ment positif. J’ai tout de suite dit à Riccardo que j’avais l’im­pres­sion de jouer un autre premier tour. J’ai bien joué sur mes débuts, mais ensuite trois jours ont passé sans match. Fritz était confiant après la victoire sur Berrettini, j’ai fait tout mon possible en m’en­traî­nant beau­coup. Mais ce n’est pas une excuse. »