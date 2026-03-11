C’était donc la première fois que Jannik Sinner affrontait Joao Fonseca. Il a pu évaluer les forces du Brésilien, son jeu, ses qualités physiques et mentales. Le moins que l’on puisse dire est que l’Italien croit en lui et son hommage en conférence de presse a été plus qu’élogieux.
Comme Jannik est quelqu’un de sincère, on ne peut douter de lui et cela promet à l’avenir quelques batailles de très haut‐niveau. Incité à faire le portrait du Brésilien en conférence de presse, Jannik a donc joué le rôle de consultant de luxe.
‘Je pense qu’il est intrépide. Il aime tenter sa chance. Il est très agressif. Il a un excellent mental. J’ai aussi l’impression qu’il est, comme je l’ai dit, entre de très bonnes mains avec son équipe. Ils ont une approche très positive du tennis, ce qui est très important, surtout pour les jeunes joueurs. Je ne le connais pas très bien en dehors du terrain, mais il a l’air d’un garçon et d’un joueur très humble. Oui, c’est certain, il sera très, très difficile à battre. Il l’est déjà, mais il le sera encore plus à l’avenir. C’est bien. C’est bon pour le sport. C’est vraiment bénéfique pour le sport de l’avoir, lui et Learner aussi, des joueurs incroyables et très réguliers. C’est bien »
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 09:09