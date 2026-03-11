C’était donc la première fois que Jannik Sinner affron­tait Joao Fonseca. Il a pu évaluer les forces du Brésilien, son jeu, ses qualités physiques et mentales. Le moins que l’on puisse dire est que l’Italien croit en lui et son hommage en confé­rence de presse a été plus qu’élogieux.

Comme Jannik est quel­qu’un de sincère, on ne peut douter de lui et cela promet à l’avenir quelques batailles de très haut‐niveau. Incité à faire le portrait du Brésilien en confé­rence de presse, Jannik a donc joué le rôle de consul­tant de luxe.

‘Je pense qu’il est intré­pide. Il aime tenter sa chance. Il est très agressif. Il a un excellent mental. J’ai aussi l’im­pres­sion qu’il est, comme je l’ai dit, entre de très bonnes mains avec son équipe. Ils ont une approche très posi­tive du tennis, ce qui est très impor­tant, surtout pour les jeunes joueurs. Je ne le connais pas très bien en dehors du terrain, mais il a l’air d’un garçon et d’un joueur très humble. Oui, c’est certain, il sera très, très diffi­cile à battre. Il l’est déjà, mais il le sera encore plus à l’avenir. C’est bien. C’est bon pour le sport. C’est vrai­ment béné­fique pour le sport de l’avoir, lui et Learner aussi, des joueurs incroyables et très régu­liers. C’est bien »