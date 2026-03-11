Accueil ATP ATP - Indian Wells

Sinner plus qu’é­lo­gieux au sujet de Fonseca : « Joao sera très, très diffi­cile à battre. Il l’est déjà, mais il le sera encore plus à l’avenir. C’est bien. C’est vrai­ment béné­fique pour notre sport de l’avoir »

Jean Muller
C’était donc la première fois que Jannik Sinner affron­tait Joao Fonseca. Il a pu évaluer les forces du Brésilien, son jeu, ses qualités physiques et mentales. Le moins que l’on puisse dire est que l’Italien croit en lui et son hommage en confé­rence de presse a été plus qu’élogieux. 

Comme Jannik est quel­qu’un de sincère, on ne peut douter de lui et cela promet à l’avenir quelques batailles de très haut‐niveau. Incité à faire le portrait du Brésilien en confé­rence de presse, Jannik a donc joué le rôle de consul­tant de luxe.

Je pense qu’il est intré­pide. Il aime tenter sa chance. Il est très agressif. Il a un excellent mental. J’ai aussi l’im­pres­sion qu’il est, comme je l’ai dit, entre de très bonnes mains avec son équipe. Ils ont une approche très posi­tive du tennis, ce qui est très impor­tant, surtout pour les jeunes joueurs. Je ne le connais pas très bien en dehors du terrain, mais il a l’air d’un garçon et d’un joueur très humble. Oui, c’est certain, il sera très, très diffi­cile à battre. Il l’est déjà, mais il le sera encore plus à l’avenir. C’est bien. C’est bon pour le sport. C’est vrai­ment béné­fique pour le sport de l’avoir, lui et Learner aussi, des joueurs incroyables et très régu­liers. C’est bien »

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 09:09

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

