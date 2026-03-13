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Sinner prévient avant d’af­fronter Zverev : « J’ai hâte d’y être, je progresse de jour en jour »

Par
Jean Muller
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Australian Open - Melbourne - 24�12025

Jannik n’a fait qu’une bouchée de Learner Tien battu en deux manches : 6–1, 6–2.

En confé­rence de presse l’Italien a insisté sur le fait qu’il sentait qu’il montait en puis­sance au fil des tours, ce qui n’est pas une « bonne nouvelle » pour son adver­saire, un certain Sascha Zverev. 

« Franchement je progresse de jour en jour, match après match. Aujourd’hui, j’ai vrai­ment bien joué. Le moment clé, c’est que j’ai breaké assez tôt dans les deux premiers sets. Ça m’a tout de suite permis de jouer plus libre­ment. Le prochain match sera très diffi­cile. Mais j’ai hâte d’y être, même si je sais que je vais devoir trans­pirer et que ce sera très éprou­vant physi­que­ment. On va donc essayer de se préparer au mieux. Mon équipe et moi espé­rons que je ferai un bon match, une bonne partie, et que tout ira bien » 

Les deux hommes se sont joués 10 fois, l’Italien mène 6 à 4. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 17:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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