Jannik n’a fait qu’une bouchée de Learner Tien battu en deux manches : 6–1, 6–2.

En confé­rence de presse l’Italien a insisté sur le fait qu’il sentait qu’il montait en puis­sance au fil des tours, ce qui n’est pas une « bonne nouvelle » pour son adver­saire, un certain Sascha Zverev.

« Franchement je progresse de jour en jour, match après match. Aujourd’hui, j’ai vrai­ment bien joué. Le moment clé, c’est que j’ai breaké assez tôt dans les deux premiers sets. Ça m’a tout de suite permis de jouer plus libre­ment. Le prochain match sera très diffi­cile. Mais j’ai hâte d’y être, même si je sais que je vais devoir trans­pirer et que ce sera très éprou­vant physi­que­ment. On va donc essayer de se préparer au mieux. Mon équipe et moi espé­rons que je ferai un bon match, une bonne partie, et que tout ira bien »

Les deux hommes se sont joués 10 fois, l’Italien mène 6 à 4.