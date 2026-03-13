Jannik n’a fait qu’une bouchée de Learner Tien battu en deux manches : 6–1, 6–2.
En conférence de presse l’Italien a insisté sur le fait qu’il sentait qu’il montait en puissance au fil des tours, ce qui n’est pas une « bonne nouvelle » pour son adversaire, un certain Sascha Zverev.
« Franchement je progresse de jour en jour, match après match. Aujourd’hui, j’ai vraiment bien joué. Le moment clé, c’est que j’ai breaké assez tôt dans les deux premiers sets. Ça m’a tout de suite permis de jouer plus librement. Le prochain match sera très difficile. Mais j’ai hâte d’y être, même si je sais que je vais devoir transpirer et que ce sera très éprouvant physiquement. On va donc essayer de se préparer au mieux. Mon équipe et moi espérons que je ferai un bon match, une bonne partie, et que tout ira bien »
Les deux hommes se sont joués 10 fois, l’Italien mène 6 à 4.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 17:45