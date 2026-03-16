Vous pouvez l’appelez le « Hard Boss » ou le maître du dur.
En s’offrant son premier sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells ce dimanche, après une victoire face à Daniil Medvedev en finale, Jannik Sinner a accompli une chose rarissime : remporter les neuf tournois principaux du circuit sur surface dur (Open Australie, US Open, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris).
Un exploit que seuls Roger Federer, Novak Djokovic et Andre Agassi avaient réalisé. Mais l’Italien est allé encore plus en devenant le plus jeune joueur de l’histoire à le faire, et pas d’un peu, comme vous pouvez le voir ci‐dessous.
Age winning all nine major hardcourt titles (Australian Open, US Open, ATP Finals, six Masters):— Bastien Fachan (@BastienFachan) March 15, 2026
24 years old— Jannik Sinner
25 years old—
26 years old—
27 years old—
28 years old—
29 years old—
30 years old— Roger Federer
31 years old— Novak Djokovic
32 years old— Andre Agassi
L’actuel 2e joueur mondial pulvérise en effet le record du Suisse de plus de 6 ans. Monstrueux.
Publié le lundi 16 mars 2026 à 12:12