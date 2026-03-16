Vous pouvez l’ap­pelez le « Hard Boss » ou le maître du dur.

En s’of­frant son premier sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells ce dimanche, après une victoire face à Daniil Medvedev en finale, Jannik Sinner a accompli une chose raris­sime : remporter les neuf tour­nois prin­ci­paux du circuit sur surface dur (Open Australie, US Open, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris).

Un exploit que seuls Roger Federer, Novak Djokovic et Andre Agassi avaient réalisé. Mais l’Italien est allé encore plus en deve­nant le plus jeune joueur de l’his­toire à le faire, et pas d’un peu, comme vous pouvez le voir ci‐dessous.

Age winning all nine major hard­court titles (Australian Open, US Open, ATP Finals, six Masters):



24 years old— Jannik Sinner

25 years old—

26 years old—

27 years old—

28 years old—

29 years old—

30 years old— Roger Federer

31 years old— Novak Djokovic

32 years old— Andre Agassi — Bastien Fachan (@BastienFachan) March 15, 2026

L’actuel 2e joueur mondial pulvé­rise en effet le record du Suisse de plus de 6 ans. Monstrueux.