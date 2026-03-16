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Sinner pulvé­rise un record mons­trueux de Federer, Djokovic et Agassi

Par
Thomas S
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Vous pouvez l’ap­pelez le « Hard Boss » ou le maître du dur.

En s’of­frant son premier sacre sur le Masters 1000 d’Indian Wells ce dimanche, après une victoire face à Daniil Medvedev en finale, Jannik Sinner a accompli une chose raris­sime : remporter les neuf tour­nois prin­ci­paux du circuit sur surface dur (Open Australie, US Open, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris).

Un exploit que seuls Roger Federer, Novak Djokovic et Andre Agassi avaient réalisé. Mais l’Italien est allé encore plus en deve­nant le plus jeune joueur de l’his­toire à le faire, et pas d’un peu, comme vous pouvez le voir ci‐dessous. 

L’actuel 2e joueur mondial pulvé­rise en effet le record du Suisse de plus de 6 ans. Monstrueux. 

Publié le lundi 16 mars 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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