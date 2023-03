Tombeur du tenant du titre Taylor Fritz à Indian Wells jeudi (6−4 4–6, 6–4), Jannik Sinner affron­tera Carlos Alcaraz en demi‐finales. Pour le moment, les deux hommes sont à 2–2 aux confron­ta­tions. L’Espagnol a remporté la dernière, mythique, en quarts de finale du dernier US Open.

Au moment de s’ex­primer sur sa riva­lité avec Alcaraz, l’Italien en a profité pour se confier sur son atti­tude sur le court.

« Nous avons toujours eu des matchs serrés sur toutes les surfaces. C’est évidem­ment un grand plaisir de jouer contre lui. Darren (Cahill, l’un de ses deux entraî­neurs, ndlr) et moi ne parlons pas beau­coup avant le match, mais il vous donne quelques conseils d’ordre mental. La chose la plus impor­tante qu’il dit toujours, c’est qu’il faut être fier d’être là où l’on est et s’amuser. Même si je ne souris pas beau­coup sur le court, je m’amuse beaucoup. »