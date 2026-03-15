Jannik Sinner a le mérite d’être honnête, ou d’être trop modeste. Au choix.

Interrogé sur le court après sa victoire impla­cable contre Alexander Zverev en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells (6−2, 6–4, en 1h20), l’Italien a expliqué que l’Allemand n’avait pas très bien joué alors que ce dernier a pour­tant réalisé un match loin d’être catas­tro­phique avec par exemple 80% de points remportés derrière sa première balle au service et 14 coups gagnants pour 14 fautes directes.

Certainement une manière pour l’ac­tuel 2e mondial d’at­té­nuer sa perfor­mance en esti­mant que son adver­saire a eu un mauvais jour. Ce qui, dans les faits, n’est pas aussi évident.

“Sasha didn’t play very well today” LMAOOO HE’S RUTHLESS 😈 pic.twitter.com/5ndiDaZgvX — N 🎾✨ (@KyloRxns) March 14, 2026

« C’est une belle réus­site. C’est la première fois que j’atteins la finale ici, ça compte beau­coup pour moi. C’est la troi­sième fois que j’atteins les demi‐finales ici, donc j’en suis très heureux… Voyons main­te­nant ce qui nous attend. Bien sûr, le prochain match sera un test très diffi­cile, mais je suis extrê­me­ment heureux. Nous avons progressé cette semaine, tout au long du tournoi, et c’était le plus impor­tant pour moi. J’ai livré une excel­lente perfor­mance. J’ai trouvé que Sascha ne jouait pas très bien aujourd’hui. Je lui ai pris son service à plusieurs reprises dans le premier set, ce qui m’a donné la confiance néces­saire pour conti­nuer, et j’ai très bien servi dans les moments clés. Je suis très heureux. C’était un peu mon plan de jeu avant le match, mais cela dépend aussi de comment je me sens. Je pense que c’était la clé aujourd’hui, d’es­sayer de varier les coups. Chaque match contre lui est très diffi­cile, un test diffi­cile, donc je suis content de l’af­fronter. C’est un match que j’at­ten­dais avec impatience. »