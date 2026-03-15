Jannik Sinner a le mérite d’être honnête, ou d’être trop modeste. Au choix.
Interrogé sur le court après sa victoire implacable contre Alexander Zverev en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells (6−2, 6–4, en 1h20), l’Italien a expliqué que l’Allemand n’avait pas très bien joué alors que ce dernier a pourtant réalisé un match loin d’être catastrophique avec par exemple 80% de points remportés derrière sa première balle au service et 14 coups gagnants pour 14 fautes directes.
Certainement une manière pour l’actuel 2e mondial d’atténuer sa performance en estimant que son adversaire a eu un mauvais jour. Ce qui, dans les faits, n’est pas aussi évident.
“Sasha didn’t play very well today” LMAOOO HE’S RUTHLESS 😈 pic.twitter.com/5ndiDaZgvX— N 🎾✨ (@KyloRxns) March 14, 2026
« C’est une belle réussite. C’est la première fois que j’atteins la finale ici, ça compte beaucoup pour moi. C’est la troisième fois que j’atteins les demi‐finales ici, donc j’en suis très heureux… Voyons maintenant ce qui nous attend. Bien sûr, le prochain match sera un test très difficile, mais je suis extrêmement heureux. Nous avons progressé cette semaine, tout au long du tournoi, et c’était le plus important pour moi. J’ai livré une excellente performance. J’ai trouvé que Sascha ne jouait pas très bien aujourd’hui. Je lui ai pris son service à plusieurs reprises dans le premier set, ce qui m’a donné la confiance nécessaire pour continuer, et j’ai très bien servi dans les moments clés. Je suis très heureux. C’était un peu mon plan de jeu avant le match, mais cela dépend aussi de comment je me sens. Je pense que c’était la clé aujourd’hui, d’essayer de varier les coups. Chaque match contre lui est très difficile, un test difficile, donc je suis content de l’affronter. C’est un match que j’attendais avec impatience. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 13:53