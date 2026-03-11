Accueil ATP ATP - Indian Wells

Sinner s’énerve, un supporter en prend plein la tête !

Jannik qui s’énerve, c’est assez rare pour être souligné d’au­tant que vu sa nervo­sité il avait des bonnes raisons de se plaindre. Même si l’on ne comprend pas tout à fait ce qu’il dit, il est facile de deviner que Jannik demande à un ou plusieurs spec­ta­teurs (ou plutôt suppor­ters) de se comporter de façon digne. L’incident a duré assez long­temps pour que l’ar­bitre descende de sa chaise pour régler le problème.

Au cours d’un match de ce niveau et avec cette tension il est clair que les esprits peuvent s’échauffer. Ce « reca­drage » de l’Italien a permis au duel de se pour­suivre dans un bon état d’es­prit même si l’am­biance a été très chaude, Joao ayant été forte­ment soutenu, ce qui est assez logique.

On rappelle que Sinner a dominé Fonseca en deux manches et deux tie‐break.

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 07:51

A propos de l'auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

