Jannik qui s’énerve, c’est assez rare pour être souligné d’au­tant que vu sa nervo­sité il avait des bonnes raisons de se plaindre. Même si l’on ne comprend pas tout à fait ce qu’il dit, il est facile de deviner que Jannik demande à un ou plusieurs spec­ta­teurs (ou plutôt suppor­ters) de se comporter de façon digne. L’incident a duré assez long­temps pour que l’ar­bitre descende de sa chaise pour régler le problème.

just a bunch of disres­pectful assholes bruh i can’t pic.twitter.com/FLT2pCPvtS — ۟ (@jnksnrs) March 11, 2026

Au cours d’un match de ce niveau et avec cette tension il est clair que les esprits peuvent s’échauffer. Ce « reca­drage » de l’Italien a permis au duel de se pour­suivre dans un bon état d’es­prit même si l’am­biance a été très chaude, Joao ayant été forte­ment soutenu, ce qui est assez logique.

On rappelle que Sinner a dominé Fonseca en deux manches et deux tie‐break.