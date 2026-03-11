Jannik qui s’énerve, c’est assez rare pour être souligné d’autant que vu sa nervosité il avait des bonnes raisons de se plaindre. Même si l’on ne comprend pas tout à fait ce qu’il dit, il est facile de deviner que Jannik demande à un ou plusieurs spectateurs (ou plutôt supporters) de se comporter de façon digne. L’incident a duré assez longtemps pour que l’arbitre descende de sa chaise pour régler le problème.
just a bunch of disrespectful assholes bruh i can’t pic.twitter.com/FLT2pCPvtS— ۟ (@jnksnrs) March 11, 2026
Au cours d’un match de ce niveau et avec cette tension il est clair que les esprits peuvent s’échauffer. Ce « recadrage » de l’Italien a permis au duel de se poursuivre dans un bon état d’esprit même si l’ambiance a été très chaude, Joao ayant été fortement soutenu, ce qui est assez logique.
On rappelle que Sinner a dominé Fonseca en deux manches et deux tie‐break.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 07:51