Alors que tout va pour le mieux pour lui, avec un début de saison 2026 abso­lu­ment parfait de sa part, Carlos Alcaraz s’est parfois frustré ces dernières semaines lorsque certains arbitres lui ont donné des aver­tis­se­ments pour dépas­se­ment de temps entre deux points.

En confé­rence de presse, Jannik Sinner a été inter­rogé sur cette règle du chro­no­mètre avant le service. Et lui ne semble pas y voir de problème.

Question : « Puis‐je vous poser une ques­tion sur le chro­no­mètre entre les points, que pensez‐vous de ce système ? Il a été modifié il y a quelques années. Je sais que Carlos a eu des problèmes avec. Qu’en pensez‐vous ?«

Sinner : « Oui, surtout après de longs échanges ou selon l’en­droit où vous avez terminé le point, vous devez parfois vous dépê­cher un peu. Mais c’est la règle, vous savez. C’est la même pour tout le monde. À l’heure actuelle, il y a des situa­tions où vous dépassez le chro­no­mètre de quelques secondes, ce qui est parfois normal, mais j’es­saie de rester dans les 25 secondes. J’ai mon rythme ou ma routine avant de servir, mais parfois je ne le fais pas parce que je dépas­se­rais le temps imparti. C’est comme ça.«

Question : « Changeriez‐vous quelque chose ?«

Sinner : « Ce n’est pas ma déci­sion (sourire). »