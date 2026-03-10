Accueil ATP ATP - Indian Wells

Sinner sur le coup de gueule d’Alcaraz : « La règle est la même pour tout le monde »

Par
Baptiste Mulatier
-
1355

Alors que tout va pour le mieux pour lui, avec un début de saison 2026 abso­lu­ment parfait de sa part, Carlos Alcaraz s’est parfois frustré ces dernières semaines lorsque certains arbitres lui ont donné des aver­tis­se­ments pour dépas­se­ment de temps entre deux points.

En confé­rence de presse, Jannik Sinner a été inter­rogé sur cette règle du chro­no­mètre avant le service. Et lui ne semble pas y voir de problème. 

Question : « Puis‐je vous poser une ques­tion sur le chro­no­mètre entre les points, que pensez‐vous de ce système ? Il a été modifié il y a quelques années. Je sais que Carlos a eu des problèmes avec. Qu’en pensez‐vous ?« 
Sinner : « Oui, surtout après de longs échanges ou selon l’en­droit où vous avez terminé le point, vous devez parfois vous dépê­cher un peu. Mais c’est la règle, vous savez. C’est la même pour tout le monde. À l’heure actuelle, il y a des situa­tions où vous dépassez le chro­no­mètre de quelques secondes, ce qui est parfois normal, mais j’es­saie de rester dans les 25 secondes. J’ai mon rythme ou ma routine avant de servir, mais parfois je ne le fais pas parce que je dépas­se­rais le temps imparti. C’est comme ça.« 
Question : « Changeriez‐vous quelque chose ?« 
Sinner : « Ce n’est pas ma déci­sion (sourire). »

Publié le mardi 10 mars 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

