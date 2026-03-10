Alors que tout va pour le mieux pour lui, avec un début de saison 2026 absolument parfait de sa part, Carlos Alcaraz s’est parfois frustré ces dernières semaines lorsque certains arbitres lui ont donné des avertissements pour dépassement de temps entre deux points.
En conférence de presse, Jannik Sinner a été interrogé sur cette règle du chronomètre avant le service. Et lui ne semble pas y voir de problème.
Question : « Puis‐je vous poser une question sur le chronomètre entre les points, que pensez‐vous de ce système ? Il a été modifié il y a quelques années. Je sais que Carlos a eu des problèmes avec. Qu’en pensez‐vous ?«
Sinner : « Oui, surtout après de longs échanges ou selon l’endroit où vous avez terminé le point, vous devez parfois vous dépêcher un peu. Mais c’est la règle, vous savez. C’est la même pour tout le monde. À l’heure actuelle, il y a des situations où vous dépassez le chronomètre de quelques secondes, ce qui est parfois normal, mais j’essaie de rester dans les 25 secondes. J’ai mon rythme ou ma routine avant de servir, mais parfois je ne le fais pas parce que je dépasserais le temps imparti. C’est comme ça.«
Question : « Changeriez‐vous quelque chose ?«
Sinner : « Ce n’est pas ma décision (sourire). »
Publié le mardi 10 mars 2026 à 13:28