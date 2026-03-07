Dalibor Svrcina (109ème) a pris une belle leçon de tennis face à un Jannik Sinner en mode robot. Comme l’a expliqué l’Italien, sa défaite préma­turée à Doha l’a obligé à se poser les bonnes ques­tions et à se remettre au travail pour gommer les quelques points fiables apparus lors de son revers face à Mensik.

Ce succès lors de son entrée en lice sans un moment diffi­cile va lui apporter une confiance encore supplé­men­taire. S’exprimant sur le court, Jannik était donc souriant et prêt pour la suite de son aven­ture en Californie.

« Honnêtement, je sens que menta­le­ment je suis dans un bon état d’es­prit. Je suis calme, détendu. Mais je suis aussi très heureux de concourir. Comme je l’ai dit, nous avons fait beau­coup de travail, de nombreuses heures sur le court, en salle de gym, en essayant de gagner un peu en force. Il m’avait manqué ce tournoi. Chaque jour est diffé­rent ici, j’ai beau­coup d’amis, j’ai même réussi à jouer un peu au golf. Ce tournoi et Miami sont très impor­tants pour moi. Je suis calme et détendu, nous travaillons beau­coup pour me renforcer aussi physi­que­ment, avec même des doubles sessions. On le fait pour vivre des moments comme ceux‐ci »