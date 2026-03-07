Dalibor Svrcina (109ème) a pris une belle leçon de tennis face à un Jannik Sinner en mode robot. Comme l’a expliqué l’Italien, sa défaite prématurée à Doha l’a obligé à se poser les bonnes questions et à se remettre au travail pour gommer les quelques points fiables apparus lors de son revers face à Mensik.
Ce succès lors de son entrée en lice sans un moment difficile va lui apporter une confiance encore supplémentaire. S’exprimant sur le court, Jannik était donc souriant et prêt pour la suite de son aventure en Californie.
« Honnêtement, je sens que mentalement je suis dans un bon état d’esprit. Je suis calme, détendu. Mais je suis aussi très heureux de concourir. Comme je l’ai dit, nous avons fait beaucoup de travail, de nombreuses heures sur le court, en salle de gym, en essayant de gagner un peu en force. Il m’avait manqué ce tournoi. Chaque jour est différent ici, j’ai beaucoup d’amis, j’ai même réussi à jouer un peu au golf. Ce tournoi et Miami sont très importants pour moi. Je suis calme et détendu, nous travaillons beaucoup pour me renforcer aussi physiquement, avec même des doubles sessions. On le fait pour vivre des moments comme ceux‐ci »
Publié le samedi 7 mars 2026 à 08:20