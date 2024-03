Battu et pas vrai­ment content de sa perfor­mance, l’Italie a très vite analysé son match. Il a manque d’audace.

« Ce qui m’a manqué aujourd’hui, c’est que j’étais trop prévi­sible à certains moments. Je faisais les mêmes choses encore et encore, ce qui dans mon esprit me lais­sait down. que je jouais vrai­ment bien le premier set. Puis après, quand tu vois ton adver­saire, tu sais, en diffi­culté un petit peu, j’ai essayé de rester solide au lieu d’es­sayer de bouger. J’étais donc trop prévi­sible à certains moments. Je pense que c’est la leçon d’au­jourd’hui. Nous allons travailler sur certaines choses et j’espère que je m’améliorerai »