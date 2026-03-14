Jannik Sinner a bien rectifié le tir après sa défaite inat­tendue en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha face à Jakub Mensik.

Impressionnant depuis ses débuts sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il n’a toujours pas perdu le moindre set, l’Italien va défier ce samedi Alexander Zverev (à partir de 21h30, heure fran­çaise) pour une place en finale.

Fort de cinq victoires consé­cu­tives face à l’Allemand, l’ac­tuel 2e joueur mondial s’at­tend malgré tout à un match très compliqué.

« Oui, ce sera un match diffi­cile. Vous savez, on se connaît très bien, donc je vais essayer d’être le plus régu­lier possible. En même temps, lui, c’est sûr, il va changer certaines choses. Je vais donc devoir être très prudent. J’ai regardé quelques‐uns de ses matchs. Il joue très bien. Je vais donc essayer de donner le meilleur de moi‐même. Tout dépendra aussi du moment et de l’heure à laquelle nous joue­rons, ce qui change déjà un peu la donne. Vous savez, j’ai hâte d’y être. C’est pour ce genre de matchs que je m’entraîne. Les demi‐finales des grands tour­nois, les stades qui ne cessent de s’agrandir… Je suis donc très heureux d’être ici. »