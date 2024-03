Jannik Sinner’s possible path to the Indian Wells title :



R1 – Bye



R2 – Kokkinakis / Giron



R3 – Struff / Coric / Ofner



R4 – Shelton / Mensik / Cerundolo



QF – Rublev / Lehecka / Tsitsipas



SF – Alcaraz / Zverev / De Minaur



F – Djokovic / Nadal / Rune / Dimitrov / Medvedev pic.twitter.com/GBQhcpJumu