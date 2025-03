Depuis son titre décroché sur l’ATP 500 de Dubaï, Stefanos Tsitsipas n’est clai­re­ment plus le même joueur, très loin de celui qui traî­nait son spleen depuis plusieurs mois.

Doté d’une nouvelle raquette et d’une menta­lité plus conqué­rante, le Grec n’a laissé abso­lu­ment aucune chance à Matteo Berrettini au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−3, 6–3, en 1h05 de jeu).

Impressionné par le niveau de jeu du 9e joueur mondial, l’Italien a expliqué qu’il avait réalisé le match parfait. Ce que l’in­té­ressé dément. Extraits de la confé­rence de presse.

Q. Matteo a dit que vous aviez joué le match parfait aujourd’hui. Êtes‐vous d’ac­cord avec cela ?

Stafanos Tsitsipas : J’ai fait un bon match. Le match parfait n’existe pas. Je n’ai proba­ble­ment joué que deux fois dans ma vie un match parfait, si c’est une défi­ni­tion de quelque chose où rien ne va mal. Je ne sais pas. Le match parfait n’existe pas vrai­ment. Il a proba­ble­ment voulu dire que j’avais bien joué. Je le remercie évidem­ment d’avoir dit cela. Mais il y a certai­ne­ment d’autres choses que je pour­rais prendre en compte la prochaine fois afin de mieux les faire et d’éviter que le temps ne passe et que je ne me rende compte de ces choses quelques matchs plus tard.