Lors de son duel face à l’Australien Rinky Hijikata, l’Italien a eu un drôle de compor­te­ment. Sur la balle de match contre lui dans la 3ème manche il a carré­ment arrêté de jouer expli­quant qu’un compor­te­ment d’un spec­ta­teur l’avait gêné. Une raison qui n’a pas été validé par l’ar­bitre de chaise qui a donc prooncé la sentence : « Jeu, set et match Hijikita »

DARDERI PIERDE EL PARTIDO POR HINDRANCE.



Un sin sentido, decide parar el punto porque si???



Il est vrai qu’il n’avait pas d’autres choix vu les circons­tances et Luca peut s’en vouloir. On a en effet du mal à comprendre l’at­ti­tude de l’Italien d’au­tant que cette fameuse balle il est vrai­ment en diffi­culté. Ceux qui vont crier au scan­dale seront vrai­ment à côté de leurs pompes.