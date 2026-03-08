Lors de son duel face à l’Australien Rinky Hijikata, l’Italien a eu un drôle de comportement. Sur la balle de match contre lui dans la 3ème manche il a carrément arrêté de jouer expliquant qu’un comportement d’un spectateur l’avait gêné. Une raison qui n’a pas été validé par l’arbitre de chaise qui a donc prooncé la sentence : « Jeu, set et match Hijikita »
DARDERI PIERDE EL PARTIDO POR HINDRANCE.— EL MANICOMIO DE FOKINA 🤪🎾 (@Miguelcmm1) March 8, 2026
Un sin sentido, decide parar el punto porque si???
No entiendo nada de lo que ha hecho pic.twitter.com/lpWxPps9GI
Il est vrai qu’il n’avait pas d’autres choix vu les circonstances et Luca peut s’en vouloir. On a en effet du mal à comprendre l’attitude de l’Italien d’autant que cette fameuse balle il est vraiment en difficulté. Ceux qui vont crier au scandale seront vraiment à côté de leurs pompes.
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 09:45