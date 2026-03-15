Défait par un Daniil Medvedev des grands jours, ce samedi, en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a fait preuve de beaucoup de respect et d’humilité en conférence de presse d’après match.
D’abord, en reconnaissant la supériorité de son adversaire puis en refusant de se trouver des excuses, notamment concernant les conditions de jeu. Mais en compétiteur féroce, le numéro 1 mondial n’a pas manqué de trouver un motif de satisfaction.
« Je suis un peu déçu pour l’instant, mais en même temps, je dois voir le bon côté des choses. Cette défaite montre aux joueurs qu’ils doivent jouer à ce niveau s’ils veulent me battre. Donc, d’une certaine manière, cela jouera en ma faveur. Mais évidemment, je joue un excellent tennis. Et je montre simplement aux joueurs et au public que s’ils veulent me battre, ils doivent jouer à leur meilleur niveau pendant une heure et demie, voire deux heures, à chaque match. Donc je me sens bien de ce côté‐là, mais en même temps, quand ils jouent à ce niveau‐là, ce n’est pas très agréable (sourire). Vous savez, je dois juste l’accepter et continuer sur ma lancée, et à partir de maintenant, savoir que tout le monde va jouer comme ça, et je dois m’y préparer. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 16:50