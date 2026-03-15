Défait par un Daniil Medvedev des grands jours, ce samedi, en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a fait preuve de beau­coup de respect et d’hu­mi­lité en confé­rence de presse d’après match.

D’abord, en recon­nais­sant la supé­rio­rité de son adver­saire puis en refu­sant de se trouver des excuses, notam­ment concer­nant les condi­tions de jeu. Mais en compé­ti­teur féroce, le numéro 1 mondial n’a pas manqué de trouver un motif de satisfaction.

« Je suis un peu déçu pour l’ins­tant, mais en même temps, je dois voir le bon côté des choses. Cette défaite montre aux joueurs qu’ils doivent jouer à ce niveau s’ils veulent me battre. Donc, d’une certaine manière, cela jouera en ma faveur. Mais évidem­ment, je joue un excellent tennis. Et je montre simple­ment aux joueurs et au public que s’ils veulent me battre, ils doivent jouer à leur meilleur niveau pendant une heure et demie, voire deux heures, à chaque match. Donc je me sens bien de ce côté‐là, mais en même temps, quand ils jouent à ce niveau‐là, ce n’est pas très agréable (sourire). Vous savez, je dois juste l’accepter et conti­nuer sur ma lancée, et à partir de main­te­nant, savoir que tout le monde va jouer comme ça, et je dois m’y préparer. »