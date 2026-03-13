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Swiatek, toujours au bord de la crise de nerfs, c’est presque lassant…

Par
Jean Muller
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

On ne peut pas dire que la Polonaise soit en grande forme en 2026. 

Elle se cherche et il semble bien qu’elle n’ar­rive pas à donner le meilleur d’elle‐même quand le jeu commence à se serrer. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé lors de son quart de finale face à Svitolina. 

Heureusement lors de cette petite crise de nerfs, elle n’a pas utilisé sa raquette mais une serviette, ce qui est déjà pas mal. 

Très suivie depuis le début de sa carrière par une psycho­logue qui a obtenu de supers résul­tats, il se peut que ses méthodes ne soient plus aussi effi­cace que par le passé où Iga domi­nait le tennis mondial.

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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