On ne peut pas dire que la Polonaise soit en grande forme en 2026.

Elle se cherche et il semble bien qu’elle n’ar­rive pas à donner le meilleur d’elle‐même quand le jeu commence à se serrer. C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé lors de son quart de finale face à Svitolina.

😡 Pocas veces se la vio a Iga Swiatek tan enojada…pic.twitter.com/U9MCHF4kc9 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 13, 2026

Heureusement lors de cette petite crise de nerfs, elle n’a pas utilisé sa raquette mais une serviette, ce qui est déjà pas mal.

Très suivie depuis le début de sa carrière par une psycho­logue qui a obtenu de supers résul­tats, il se peut que ses méthodes ne soient plus aussi effi­cace que par le passé où Iga domi­nait le tennis mondial.