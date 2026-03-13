On ne peut pas dire que la Polonaise soit en grande forme en 2026.
Elle se cherche et il semble bien qu’elle n’arrive pas à donner le meilleur d’elle‐même quand le jeu commence à se serrer. C’est exactement ce qu’il s’est passé lors de son quart de finale face à Svitolina.
😡 Pocas veces se la vio a Iga Swiatek tan enojada…pic.twitter.com/U9MCHF4kc9— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 13, 2026
Heureusement lors de cette petite crise de nerfs, elle n’a pas utilisé sa raquette mais une serviette, ce qui est déjà pas mal.
Très suivie depuis le début de sa carrière par une psychologue qui a obtenu de supers résultats, il se peut que ses méthodes ne soient plus aussi efficace que par le passé où Iga dominait le tennis mondial.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 18:50