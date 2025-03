Tous les fans se souviennent du combat épique l’année dernière à Roland‐Garros et la défaite cruelle concédée par le Batave.

Ces images l’ont un peu hanté lors de ce premier tour en Californie où il aurait du clore la partie un peu plus tôt notam­ment quand il a obtenu 5 balles de match à 6–5 sur son service.

À chaque fois, il a tenté des coups impos­sibles comme s’il voulait se débar­rasser de la balle. Heureusement, il a su rester dans sa bulle lors de l’ul­time tie‐break. Mentalement cuit, il est logi­que­ment tombé au sol pour fêter cette victoire.

Alexander Zverev’s charge for world No.1 so far :



Buenos Aires – QF loss to Cerundolo

Rio – QF loss to Comesana

Acapulco – R16 loss to Tien

Indian Wells – R64 loss to Griekspoor pic.twitter.com/XmbB4ybkSg