Déjà étin­ce­lant en octobre en Californie, battu en demi‐finale par Basilashvili, Taylor se sent bien dans le désert. Il peut d’ailleurs compter sur le public acquis à sa cause, comme cela a été le cas face à un solide Kecmanovic (7–6, (5), 3–6, 6–1).

Ce succès confirme ses progrès depuis un an, et surtout le fait qu’il réalise de moins en moins de contre‐performances, ce qui est la marque des grands.

« Comme je l’ai dit lors de ma dernière confé­rence de presse, je sens que mon niveau de joueur est monté d’un cran. J’ai bien servi cette semaine. En dehors de mon service, je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir joué de manière incroyable, mais je n’ai pas mal joué non plus. C’est une sensa­tion merveilleuse d’ar­river à ce stade du tournoi, d’avoir un résultat comme celui‐là et d’avoir l’im­pres­sion de jouer vrai­ment solide, sans avoir besoin de jouer un tennis incroyable comme je l’ai fait l’année dernière. Mon niveau moyen a beau­coup augmenté. C’est ce qui définit les grands joueurs. J’ai travaillé très dur. Je suis excité parce que je sais qu’il y a beau­coup de choses que je peux encore améliorer, je veux voir où cela peut m’amener »