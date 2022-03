Demi‐finaliste en titre dans le désert cali­for­nien, Taylor Fritz a affiché de grosses ambi­tions pour ce Masters 1000 d’Indian Wells ainsi que pour la suite de sa saison. Présent ce jeudi en confé­rence de presse lors de la journée des médias, l’ac­tuel 20e joueur mondial vise plus que jamais une place dans le top 10 mondial.

« Je ne m’in­quiète pas d’être le numéro 1 améri­cain en ce moment, ce qui m’in­quiète c’est d’ar­river dans le top 10. Vous devez toujours avoir l’ob­jectif final en tête et ne jamais vous reposer sur vos lauriers. Je pense que c’est la pire chose que l’on puisse faire après un bon résultat, être satis­fait de soi et de ce que l’on a fait, cela vous fera trop vous détendre. Chaque jour, je me répète que mon objectif est d’at­teindre le top 10, rien d’autre. Même si je suis n°16 mondial, ce qui est incroyable et c’est génial, je ne perds pas une seconde à y penser. C’est formi­dable, oui, mais il y a encore beau­coup de chemin à parcourir et beau­coup de travail à faire. »