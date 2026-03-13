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Tennys Sandgren : « Medvedev est ridicule »

Par
Laurent Trupiano
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L’affaire Medvev a fait beau­coup parler et c’est tout à fait logique tant le Russe a « abusé ». D’ailleurs l’at­ti­tude plutôt zen de Jack Draper est admi­rable car d’autres joueurs auraient exploser à sa place. Bien sûr ce fait de jeu a fait couler beau­coup d’encre et si les avis peuvent diverger, il est clair que la balance penche plus du côté brita­nique que du côté russe.

Pour Tennys Sandgren, ancien joueur du circuit, le débat n’existe pas.

« Pour que cet appel ait le moindre sens, Medvedev devait arrêter le point. Imaginez que dans ce cas précis, il a contesté le point après 4 frappes et surtout en ayant perdu le point. C’est ridicule »

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 15:23

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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