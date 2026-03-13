L’affaire Medvev a fait beaucoup parler et c’est tout à fait logique tant le Russe a « abusé ». D’ailleurs l’attitude plutôt zen de Jack Draper est admirable car d’autres joueurs auraient exploser à sa place. Bien sûr ce fait de jeu a fait couler beaucoup d’encre et si les avis peuvent diverger, il est clair que la balance penche plus du côté britanique que du côté russe.
For this call to make any sense medvedev needed to stop the point— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) March 13, 2026
Imagine challenging a call that happened 4 shots ago after you miss
Ridiculous https://t.co/RG5ST6LyEt
Pour Tennys Sandgren, ancien joueur du circuit, le débat n’existe pas.
« Pour que cet appel ait le moindre sens, Medvedev devait arrêter le point. Imaginez que dans ce cas précis, il a contesté le point après 4 frappes et surtout en ayant perdu le point. C’est ridicule »
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 15:23