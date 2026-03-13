L’affaire Medvev a fait beau­coup parler et c’est tout à fait logique tant le Russe a « abusé ». D’ailleurs l’at­ti­tude plutôt zen de Jack Draper est admi­rable car d’autres joueurs auraient exploser à sa place. Bien sûr ce fait de jeu a fait couler beau­coup d’encre et si les avis peuvent diverger, il est clair que la balance penche plus du côté brita­nique que du côté russe.

For this call to make any sense medvedev needed to stop the point



Imagine chal­len­ging a call that happened 4 shots ago after you miss



Ridiculous https://t.co/RG5ST6LyEt — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) March 13, 2026

Pour Tennys Sandgren, ancien joueur du circuit, le débat n’existe pas.

« Pour que cet appel ait le moindre sens, Medvedev devait arrêter le point. Imaginez que dans ce cas précis, il a contesté le point après 4 frappes et surtout en ayant perdu le point. C’est ridicule »