Revenant sur son titre remporté face à Roger Federer lors de l’édi­tion 2019 du Masters 1000 d’Indian Wells, Dominic Thiem, invité cette année et opposé à Adrian Mannarino cette nuit pour son entrée en lice (pas avant 3h du matin), a notam­ment évoqué le premier set de cette finale remporté par le Suisse où il semblait tout simple­ment intouchable.

« Le premier set a montré exac­te­ment pour­quoi Roger est si popu­laire et pour­quoi les gens aiment tant le regarder. Il jouait avec moi. Il jouait son meilleur tennis. Il s’amu­sait avec moi, faisait ce qu’il voulait et quand il est à ce niveau, c’est impos­sible de jouer contre lui. J’espérais juste qu’il aurait un jeu faible dans le deuxième set et il l’a eu, j’ai fait le break et le match s’est ouvert. Je suis égale­ment heureux d’avoir été témoin de ce premier set, c’était une expé­rience incroyable de jouer contre quel­qu’un qui joue un si bon tennis. »