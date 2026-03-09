Battu par Flavio Cobolli (15e mondial) en finale de l’ATP 500 d’Acapulco le 1er mars, Frances Tiafoe a pris sa revanche face à l’Italien au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−1, 6–2).
En conférence de presse après sa victoire, l’Américain, 22e mondial, a évoqué l’évolution de l’ambiance dans le tennis et l’atmosphère qu’il aimerait voir plus souvent sur les tournois.
Question : « Nous savons que vous adorez jouer à l’US Open, où il y a beaucoup de bruit et de bavardages en arrière‐plan. Trouvez‐vous cela dérangeant, ou trouvez‐vous cela presque plus difficile quand c’est calme et qu’il y a soudainement du bruit ? »
Frances Tiafoe : « J’aimerais qu’il y ait un bruit de fond constant. Quand c’est super calme et qu’il n’y a rien… Aujourd’hui par exemple, c’était plutôt calme, et il y avait quelqu’un dans le public avec un talkie‐walkie qui parlait, ça m’a vraiment agacé. Quand vous allez voir un match de NBA ou un match de foot, peu importe, il y a tellement de bruit. Même en tant que fan, vous ne le remarquez même pas parce que vous êtes pris par le match. Le tennis devient de plus en plus comme ça. De toute évidence, je pense que les arbitres sont un peu plus tolérants, les tournois essaient d’être plus tolérants. Je pense que l’US Open Open est incontrôlable. C’est le meilleur. »
Publié le lundi 9 mars 2026 à 14:47