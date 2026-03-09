Accueil ATP ATP - Indian Wells

Tiafoe, 22e mondial : « Le tennis devient de plus en plus comme le foot et la NBA dans ce domaine »

Par
Baptiste Mulatier
-
272

Battu par Flavio Cobolli (15e mondial) en finale de l’ATP 500 d’Acapulco le 1er mars, Frances Tiafoe a pris sa revanche face à l’Italien au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−1, 6–2).

En confé­rence de presse après sa victoire, l’Américain, 22e mondial, a évoqué l’évolution de l’ambiance dans le tennis et l’atmosphère qu’il aime­rait voir plus souvent sur les tournois.

Question : « Nous savons que vous adorez jouer à l’US Open, où il y a beau­coup de bruit et de bavar­dages en arrière‐plan. Trouvez‐vous cela déran­geant, ou trouvez‐vous cela presque plus diffi­cile quand c’est calme et qu’il y a soudai­ne­ment du bruit ? »

Frances Tiafoe : « J’aimerais qu’il y ait un bruit de fond constant. Quand c’est super calme et qu’il n’y a rien… Aujourd’hui par exemple, c’était plutôt calme, et il y avait quel­qu’un dans le public avec un talkie‐walkie qui parlait, ça m’a vrai­ment agacé. Quand vous allez voir un match de NBA ou un match de foot, peu importe, il y a telle­ment de bruit. Même en tant que fan, vous ne le remar­quez même pas parce que vous êtes pris par le match. Le tennis devient de plus en plus comme ça. De toute évidence, je pense que les arbitres sont un peu plus tolé­rants, les tour­nois essaient d’être plus tolé­rants. Je pense que l’US Open Open est incon­trô­lable. C’est le meilleur. »

Publié le lundi 9 mars 2026 à 14:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.