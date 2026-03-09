Battu par Flavio Cobolli (15e mondial) en finale de l’ATP 500 d’Acapulco le 1er mars, Frances Tiafoe a pris sa revanche face à l’Italien au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6−1, 6–2).

En confé­rence de presse après sa victoire, l’Américain, 22e mondial, a évoqué l’évolution de l’ambiance dans le tennis et l’atmosphère qu’il aime­rait voir plus souvent sur les tournois.

Question : « Nous savons que vous adorez jouer à l’US Open, où il y a beau­coup de bruit et de bavar­dages en arrière‐plan. Trouvez‐vous cela déran­geant, ou trouvez‐vous cela presque plus diffi­cile quand c’est calme et qu’il y a soudai­ne­ment du bruit ? »

Frances Tiafoe : « J’aimerais qu’il y ait un bruit de fond constant. Quand c’est super calme et qu’il n’y a rien… Aujourd’hui par exemple, c’était plutôt calme, et il y avait quel­qu’un dans le public avec un talkie‐walkie qui parlait, ça m’a vrai­ment agacé. Quand vous allez voir un match de NBA ou un match de foot, peu importe, il y a telle­ment de bruit. Même en tant que fan, vous ne le remar­quez même pas parce que vous êtes pris par le match. Le tennis devient de plus en plus comme ça. De toute évidence, je pense que les arbitres sont un peu plus tolé­rants, les tour­nois essaient d’être plus tolé­rants. Je pense que l’US Open Open est incon­trô­lable. C’est le meilleur. »